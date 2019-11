Futsal, doppiette di Kakà e Perugino: il Fuorigrotta torna a vincere al Palagems

Notizie Calcio - Il Futsal Fuorigrotta torna al successo. Nell'anticipo della nona giornata di campionato i partenopei espugnano il campo della Lazio con il punteggio di 3-5: apre e chiude i giochi Kakà, nel mezzo una doppietta di capitan Perugino ed il sigillo del solito Turmena.

PRIMO TEMPO - Primo squillo di Sardella che scalda le mani a Ganho, Turmena dall'altra parte replica. Il gol del vantaggio arriva subito dopo 55" con Kakà, lesto a ribadire in rete una conclusione ribattuta di Jefferson: 0-1. Un minuto e, sul rilancio di Barigelli, Nikao infila l'1-1. La squadra di Oliva reagisce prontamente prima con un tiro del 17 ex Feldi forse spinto al momento della battuta, e poi con l'1-2 firmato da Perugino su azione rocambolesca da angolo. Altro corner, 8'35" sul cronometro e altro goal del capitano tutto solo e ben appostato sul secondo per il tris. Mancino velenoso e potente di Turmena, palla out. Perugino sfiora la tripletta, azione capitolina sul triangolo De Bella-Nikao-Sardella e 2-3 a 14'29" del numero 30. Destro di De Simone respinto e sirena dell'intervallo con il Futsal Fuorigrotta in vantaggio per 3-2.

SECONDO TEMPO - Nella ripresa ancora il capitano pericoloso con il sinistro, De Bella sull'altro fronte si divora il pari da metri zero. Destro di Turmena, non riesce il tap-in al Diez, poi uno-due Jefferson-Turmena con il 23 che si divora il 4-2. Ancora un calcio d'angolo da cui arriva il 3-3 di Musumeci (4'26"), successivamente Sardella si divora la palla del sorpasso e Turmena ristabilisce le distanze: scambio con Kakà e 4-3 sulla respinta di Barigelli dopo il primo tentativo (7'42"). Il destro dell'ex Kaos sotto le gambe del portiere avversario a 12'09" mette il punto esclamativo al match per il 3-5. Altra occasione da posizione defilata e a porta sguarnita per il pivot numero 14 che scheggia la traversa. Prossimo turno casalingo contro il Ciampino Anni Nuovi, si gioca venerdì alle 15.