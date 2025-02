Furto nella casa di Giroud: rubati gioielli per mezzo milione di dollari

Notizie calcio - Un colpo è stato messo a segno nella residenza americana di Olivier Giroud, ex attaccante del Milan e attualmente in forza al Los Angeles FC. I ladri si sono introdotti nella villa e hanno sottratto gioielli per un valore di circa 500.000 dollari (equivalenti a poco meno di 480.000 euro).

Secondo quanto riportato dal portale TMZ, il furto è avvenuto a inizio febbraio, ma la notizia è emersa solo di recente. A scoprire l'accaduto è stata la moglie del calciatore francese, che ha notato una finestra infranta e ha subito contattato la polizia.

Stando alle informazioni fornite dalla famiglia Giroud agli investigatori, oltre ai gioielli, sono spariti più di dieci orologi da uomo, sempre per un valore complessivo di circa mezzo milione di dollari. Al momento non ci sono sviluppi sui responsabili del furto, e la polizia di Los Angeles prosegue le indagini.