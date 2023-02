Sassuolo-Napoli 0-2, ennesima vittoria e +18 in classifica sull'Inter per la squadra di Spalletti che si avvicina sempre di più alla conquista di uno scudetto storico. In pieno centro città, precisamente a Piazza Carlo III, si festeggia dopo la vittoria sui neroverdi con bandiere, fuochi d'artificio e clacson a tutto spiano. Clicca su play per guardare il video: