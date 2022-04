Freddy Rincon, carovana incredibile al suo funerale: un fiume di persone accompagna il feretro | VIDEO

Lo scorso 15 aprile 2022 si sono tenuti i funerali di Freddy Rincon, l'ex calciatore del Napoli scomparso tragicamente il 13 aprile all'età di 55 anni. A Napoli lo ricordiamo soprattutto per i 7 gol in 28 presenze nella stagione 1994-1995, l'unica stagione disputata in Serie A prima di accasarsi al Real Madrid. In Colombia, però, Freddy Rincon è stato più di un semplice calciatore ed è considerato un vero e proprio idolo del calcio sudamericano.

Freddy Rincon

Funerale Freddy Rincon: il video

Ecco perché in occasione dei suoi funerali, qualche giorno fa a Bonaventura, la sua città d'origine, un fiume di persone si è radunato in quella che era una lunghissima carovana che ha seguito la salma di Freddy Rincon per l'ultima veglia. Il feretro è stato poi riportato a Calì, in Colombia, dove ha ricevuto una sepoltura cristiana. Nel video in allegato potrete rivivere gli attimi più toccanti del funerale, con migliaia e migliaia di persone che seguono il feretro per la città.