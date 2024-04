Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0: Viola in semifinale di Confernce e 5° posto pro-Champions vicino

Notizie Calcio - La Fiorentina si qualifica per la semifinale di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano piega il Viktoria Plzen ai tempi supplementari per 2-0 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cristiano Biraghi.

Fiorentina in semifinale di Conference e il 5° posto sta per valere la Champions

La compagine della Repubblica Ceca ha giocato in dieci uomini dal 67' per l'espulsione di Cadu. Il passaggio del turno della squadra viola è una buona notizia per il calcio italiano. Se l'Atalanta riuscirà stasera a passare il turno di Champions League contro il Liverpool, si libererebbe ufficialmente il quinto posto in serie A per la prossima partecipazione alla Champions League.