Festa della Fiesole, vergognosi cori contro le vittime dell'Heysel: clima caldissimo verso Fiorentina-Juventus

Ultime notizie calcio - Nel fine settimana all'orizzonte tornerà a farci compagnia la Serie A e c'è subito un big match che promette fuoco e fiamme. Stiamo parlando di Fiorentina vs Juventus, primo anticipo di questo terzo turno di campionato che si giocherà all'Artemio Franchi di Firenze sabato alle ore 15.00. L'atmosfera nel capoluogo toscano è già infuocata, come testimoniato dall'episodio accaduto durante la festa privata organizzata dalla Curva Fiesole.

Fiorentina Juventus Heysel Fiesole

I tifosi, infatti, come testimoniato dal video apparso sul gruppo Facebook "Fiorentina Community", hanno cantato dei cori contro le vittime della strage dell'Heysel, una delle pagine più sanguinose della storia del calcio. Erano presenti a questo evento anche Joe Barone, braccio destro di Commisso, e Dario Dainelli, dirigente ed ex calciatore della Viola, che però hanno detto di non aver udito nulla. A riportare la notizia è il portale online della Gazzetta dello Sport. Pronta la presa di posizione della Fiorentina, espressa attraverso un comunicato ufficiale:

"Fin dal primo giorno il presidente Commisso è stato chiaro: no a cori offensivi, violenti e razzisti. Dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo".

Insomma, il clima è davvero caldissimo in vista della sfida di sabato tra la Fiorentina e la Juventus.