Fiorentina, i convocati di Montella per il Napoli: ci sono Boateng e Ribery, presente anche Biraghi

Ultime calcio Napoli - La Fiorentina ha diramato sul proprio sito ufficiale l'elenco dei convocati di Vincenzo Montella per la partita contro il Napoli che sancirà l'inizio della nuova stagione per entrambe le squadre. Presenti, nell'elenco, tutti i nuovi arrivi, da Ribery a Boateng passando per Badelj e Pulgar, così come c'è anche Biraghi nonostante sembri imminente, allo stato attuale delle cose, la sua cessione all'Inter.

Fiorentina convocati Ribery

Badelj, Benassi, Biraghi, Biraghi, Boateng, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Lirola, Milenkovic, Montiel, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Simeone, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.