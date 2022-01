FIFA, in arrivo una rivoluzione sul mercato: cambiano le regole per i prestiti!

Ultime notizie calcio Napoli - A partire dal primo luglio del 2022 entreranno in vigore delle novità nel mondo del calcio, con un particolare riferimento al mercato, in virtù della decisione presa dalla FIFA. Buona parte dei provvedimenti, infatti, riguarderà il mondo dei prestiti e saranno presentati al Consiglio FIFA per l'approvazione nella sua prossima riunione in vista della loro entrata in vigore il 1° luglio 2022.

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, il nuovo quadro normativo includerà:

Il requisito di un accordo scritto che definisca i termini del prestito, in particolare la sua durata e le condizioni finanziarie

Una durata minima del prestito, l'intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, un anno

Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club

Una limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti ceduti in prestito da un unico club

Una limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione. Per garantire che ciò venga attuato senza intoppi, ci sarà un periodo transitorio come segue:

Dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club può avere un massimo di otto professionisti in prestito e otto in prestito in qualsiasi momento durante una stagione.

Dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024 si applica la stessa configurazione ma con un massimo di sette professionisti.

Infine, dal 1 luglio 2024, si applicherà la stessa configurazione ma limitata a un massimo di sei professionisti.

* I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori addestrati dal club saranno esentati da queste limitazioni.

A livello nazionale, alle federazioni affiliate alla FIFA sarà concesso un periodo di tre anni per attuare regole per un sistema di prestiti in linea con i principi stabiliti a livello internazionale.