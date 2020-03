Ultime notizie calcio. Marouane Fellaini è stato il primo calciatore positivo al Coronavirus in Cina. Il centrocampista belga ho voluto pubblicare un messaggio sul suo profilo Instagram dopo la notizia:

"Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e sono risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro"