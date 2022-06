Fabian al Real Madrid? Con la fidanzata era al matrimonio di Davide Ancelotti

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz al Real Madrid? Si rincorrono le voci di un trasferimento del centrocampista alla corte di Carlo Ancelotti. Con il Napoli, per adesso, non c'è stata alcun tipo di fumata bianca sul rinnovo di contratto in scadenza nel 2023. A quanto pare, Fabian ha rifiutato la proposta di De Laurentiis che proponeva un contratto fino al 2025 con clausola da 30 milioni.

Fabian al Real Madrid: l'indizio

La fidanzata di Fabian Ruiz ha postato sui social una foto che conferma la sua presenza al matrimonio di Davide Ancelotti, colui che segnalò al Napoli l'acquisto del classe 1996. Un indizio di mercato?