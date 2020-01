Espanyol-Barcellona 2-2, azione spaziale di Messi: serpentina con i difensori avversari e filtrante da urlo per Suarez [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - I tifosi del Napoli, dal momento del sorteggio, hanno nella mente inevitabilmente il pensiero ingombrante relativo all'attesa di vedere all'opera al San Paolo Lionel Messi, il calciatore più vicino di sempre a Diego Armando Maradona. Il 10 argentino sta dando show anche in questi istanti nel derby tra l'Espanyol ed il Barcellona: serpentina spettacolare tra diverse maglie avversarie e poi filtrante da urlo per Suarez. Peccato solo per l'epilogo di questa azione: il bomber uruguaiano, infatti, messo a tu per tu con il portiere avversario, non è riuscito a superarlo anche per una parata prodigioso del rivale. Ma in ogni caso l'azione della "Pulce" è da vedere e rivedere e vale da sola il prezzo del biglietto.

La partita degli avversari del Napoli si è conclusa con un pareggio per 2-2 con Suarez e Vidal che hanno messo a segno i gol che hanno ribaltato il match dopo il momentaneo vantaggio dei cugini catalani ad opera dell'ex azzurro David Lopez. Espanyol che poi con un colpo di coda in extremis ha riacciuffato il pareggio grazie alla rete di Wu Lei a due minuti dallo scadere, dopo che il Barça era finito in dieci per il rosso a De Jong.

