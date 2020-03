ESCLUSIVA - Barcellona-Napoli, TicketOne pronta a rimborsare i tifosi: c'è un motivo dietro i ritardi. Ferma la posizione del club

Ultime notizie calcio Napoli - E' di oggi la denuncia fatta da Alessandro Cosentino, ultras della Curva B, che ha denunciato le difficoltà riscontrate per ottenere i rimborsi della trasferta di Barcellona, con la partita del Camp Nou rinviata a causa dell'allarme Coronavirus. Ebbene, stando a quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24 da fonti molto vicine alla SSC Napoli, l'intenzione ferma del club è quella di provvedere, per quanto le compete, nel minor tempo possibile a rimborsare i tifosi. I problemi sono però legati ad un qualcosa che sfugge dal controllo del club partenopeo. In questo momento eccezionale, infatti, in cui il personale TicketOne lavora in gran parte con la modalità smart working, non è facile espletare velocemente tutte le pratiche necessarie a condurre in porto questi rimborsi. Da Castel Volturno, però, auspicano una decisa accelerazione già a partire dalle prossime settimane.

Centro Castel Volturno SSC Napoli