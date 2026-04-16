Emergenza Lazio, Sarri costretto a convocare il 2008 Pannozzo per la trasferta di Napoli

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Si allarga l'emergenza portieri in casa Lazio. Dopo l'infortunio di Provedel che lo costringerà ai box fino al termine della stagione, nelle ultime ore anche Alessio Furlanetto si è fermato per un grave infortunio come la rottura del legamento crociato del ginocchio.

L'unico portiere della prima squadra disponibile resta quindi l'attuale titolare Edoardo Motta, con la società che sta valutando la possibilità di pescare dalla lista svincolati Alessandro Berardi. Secondo quanto raccolto da TMW, però, anche dalla Primavera dovrebbero arrivare "rinforzi". Ed in questo senso per la trasferta col Napoli dovrebbe essere aggregato Nicolò Pannozzo, classe 2008 che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista.
 

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