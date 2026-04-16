Conte cambia per Napoli-Lazio, pronta una novità di formazione

Ultime notizie SSC Napoli -In vista della sfida tra Napoli e Lazio, Antonio Conte valuta una possibile svolta nella linea difensiva dopo le difficoltà emerse nell’ultima gara contro il Parma.

Verso Napoli.Lazio

Secondo le ultime indicazioni, il tecnico azzurro starebbe pensando a un cambio importante nell’assetto arretrato, con l’inserimento dal primo minuto di Sam Beukema al posto di Juan Jesus, protagonista in negativo nell’ultima uscita.

“Il tecnico pensa di rilanciare dall’inizio Beukema, accantonando il terzetto di mancini che ha sofferto contro il Parma”.

Una scelta che rappresenterebbe un segnale chiaro, anche alla luce dell’errore che ha indirizzato la gara precedente e che ha portato alla sostituzione all’intervallo.

Beukema, arrivato come uno degli investimenti principali della scorsa estate, è ora chiamato a conquistarsi spazio e continuità, forte del lavoro svolto lontano dai riflettori.

“Ha sempre lavorato duramente in allenamento per guadagnarsi la fiducia di Conte”.