Lotito corre ai ripari: bonus per salvare la stagione della Lazio

Ultime notizie SSC Napoli - Nel finale di stagione, la Lazio è chiamata a evitare un piazzamento che rischierebbe di complicare la prossima annata, tra minori ricavi e un calendario più impegnativo sin dall’estate.
Il nono posto rappresenterebbe infatti uno scenario da scongiurare per il club biancoceleste: significherebbe restare fuori dalle prime otto e iniziare la prossima Coppa Italia già dai trentaduesimi, con un ritiro anticipato e una preparazione estiva più pesante.
Per questo motivo, oltre all’obiettivo rappresentato dalla coppa nazionale, la squadra è chiamata a mantenere alta la concentrazione anche in campionato. Il calendario non aiuta: all’orizzonte c’è la sfida contro il Napoli, seguita da incroci delicati che includono anche l’Inter e il derby.
In questo contesto si inserisce l’intervento diretto del presidente Claudio Lotito, deciso a dare una scossa al gruppo per evitare un finale al ribasso.
Secondo quanto riportato, il presidente ha promesso nuovi bonus legati ai risultati in tutte le competizioni, con l’obiettivo di mantenere alta la motivazione e scongiurare un piazzamento fuori dalle prime otto.
La corsa resta complicata anche per la concorrenza, con squadre come il Bologna che, liberandosi dagli impegni europei, potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato.
Rientrare tra le prime otto diventa quindi fondamentale non solo per motivi sportivi, ma anche per garantire una programmazione più lineare in vista della prossima stagione, evitando di anticipare preparazione, mercato e scelte strategiche.
Il finale di stagione della Lazio passa dunque inevitabilmente dalla trasferta di Napoli: un crocevia decisivo per definire ambizioni e prospettive future.