LazioPress, Leoni a CN24: "Gila al Napoli? Non mi sorprenderebbe. Dubbi di formazione per Sarri"

Ultime notizie SSC Napoli - Il giornalista di LazioPress Andrea Leoni è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live, soffermandosi su diversi temi in vista della sfida tra Napoli e Lazio di Maurizio Sarri.

Intervista ad Andrea Leoni, LazioPress

“Come arriva la Lazio alla sfida col Napoli? Dopo un periodo di rincorsa, dopo un periodo alquanto positivo, la Lazio sembra avere un calo. Probabilmente legato più a una questione psicologica che fisica. Infatti, nella testa dei giocatori sembra esserci più che altro il pensiero alla semifinale di Coppa Italia, unico obiettivo rimasto.

Penso che queste ultime giornate di campionato siano un po’ sotto tono, perchè legate sicuramente a questa partita di Coppa.

Sappiamo che Marusic mancherà, c’è ancora il dubbio Maldini e il dubbio Mario Gila, anche lui.

Zaccagni l’abbiamo visto veramente a mezzo servizio contro la Fiorentina al Franchi.

Chi toglierei al Napoli? Il livello e la qualità sono alti. Un nome non basterebbe, ma dovendone fare uno direi sicuramente McTominay. È un giocatore a tutto campo, te lo ritrovi come attaccante e a recuperare palloni, ad aspettare la manovra avversaria. È davvero l’asse portante, il pilastro di questo Napoli. L’ha dimostrato l’anno scorso e lo sta dimostrando anche quest’anno: non ha mai subito cali fisici come tanti altri giocatori.

Cosa è accaduto alla Lazio in questi anni? Negli ultimi due o tre anni il mercato non è stato all’altezza e questi giocatori non sono stati sostituiti da nomi di livello. Da lì è arrivato un calo generale che oggi si riflette sulla squadra.

Il problema è che Claudio Lotito non fa un passo indietro, resta fermo nelle sue idee e nei suoi concetti. Non c’è compromesso. La situazione è diventata delicata, con una posizione dei tifosi legittima e motivata, ma senza apertura da parte sua. C’è anche il rischio di uno stadio vuoto? No, non credo. Sarebbe una situazione grave.”

“Mario Gila al Napoli mi sorprenderebbe? No, assolutamente no, parliamo di un top club. Se c’è un interessamento del Napoli ci sta tutto, visto il livello della squadra e del giocatore.

La Lazio dovrà anche approfittarne in ottica mercato, considerando che il 50% del cartellino è legato ad altre situazioni e che il contratto scade nel 2027. È una situazione da valutare attentamente per monetizzare al meglio.”