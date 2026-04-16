Gautieri: "Sarri al posto di Conte? Perché no, sarebbe una scelta molto valida"

Ultime notizie SSC Napoli - Nel corso della trasmissione “Calciomania” su CRC, l’ex calciatore e allenatore Carmine Gautieri ha analizzato i temi legati al Napoli, tra possibili scenari in panchina e valutazioni tecniche dopo l’ultima gara.

Gautieri ha affrontato subito il tema del futuro della guida tecnica, aprendo all’ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri in caso di addio di Antonio Conte.

“Se Conte dovesse andare via, un allenatore come Maurizio Sarri sarebbe una scelta molto valida. Non sarebbe una minestra riscaldata, questa metafora si usa solo in Italia. Se fossi nel Napoli farei di tutto per tenere Conte, che in questi due anni ha fatto molto bene, ma se dovesse andare via, Sarri potrebbe essere il nome giusto, visti anche i buoni risultati ottenuti con la Lazio, nonostante la situazione difficile.”

Spazio poi alle valutazioni sui singoli, con particolare attenzione all’impatto avuto da Alisson Santos nell’ultima uscita e alle possibili scelte in vista della sfida contro la Lazio.

“Quando Alisson Santos è entrato in campo contro il Parma la partita è cambiata; è un giocatore che rischia il dribbling e crea superiorità numerica. Lo vedo titolare nella prossima partita contro la Lazio, che, non pensando solo a difendersi come il Parma, potrebbe trovare gli spazi giusti per decidere la partita. Se fossi in Conte lo farei partire titolare.”

Infine, un passaggio sugli errori difensivi emersi nell’ultima gara, letti soprattutto sotto il profilo tattico.

“Gli errori di Juan Jesus e Buongiorno? Sono errori tattici, quando uno attacca la palla l'altro deve coprire. Non ci si aspetterebbe mai un errore del genere da due calciatori così importanti. In partita sono stati troppo fuori tempo e infatti Conte ha levato dal campo il brasiliano, che probabilmente non era in giornata. Il Napoli ha però fatto tutto quello che poteva fare. Il Parma si abbassava bene, era difficile trovare gli spazi. Nel secondo tempo con Alisson si andava a cercare spesso la superiorità numerica. Se i partenopei avessero trovato il primo gol sono sicuro che si sarebbero creati ancora più spazi e la partita sarebbe stata sicuramente diversa.”