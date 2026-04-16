Fontana a CN24: "Bilancio stagionale? E' stato fatto un piccolo capolavoro per quello che è accaduto"

Ultime notizie SSC Napoli - L’ex Napoli Gaetano Fontana è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live soffermandosi su diversi temi: dal bilancio di stagione al finale di campionato, in attesa della sfida con la Lazio di Maurizio Sarri.

Intervista a Fontana

“Come si mantiene alta la concentrazione con l’Inter a 9 punti? Lo si fa attraverso il lavoro, ma attraverso il pretendere negli allenamenti quotidiani la massima concentrazione e attenzione. Si tratta solamente di ricalcare una forma mentis ormai radicata negli occhi di Conte.

Non credo che ci possano essere cali, al di là di quelle che sono le attuali situazioni di classifica. Il Napoli, soprattutto con Conte, ha lavorato tantissimo da questo punto di vista da quando è arrivato da presidente del club.

Non credo minimamente che ci sia bisogno di qualsiasi tipo di strategia particolare affinché i ragazzi possano mantenere alta la concentrazione. Mi sembra anche importante mandare subito un segnale dopo Parma.

Si cerca di fare sempre meglio rispetto a quella che è stata l’ultima gara. Si vanno ad analizzare tutti i possibili sviluppi.

Io ultimamente sto vedendo tantissime partite simili nel tipo di sviluppo che si viene a creare, soprattutto quando la squadra tecnicamente inferiore si trova subito in vantaggio. Difendere con tutti gli effettivi negli ultimi 20 metri non è facile per nessuno, riuscire a trovare il pertugio giusto, come si suol dire, per riuscire ad entrare, al di là della qualità che la squadra dispone, perché comunque è veramente difficile. Vi posso garantire, lo racconto da allenatore ma anche da giocatore, mi capitava spesso di incontrare queste situazioni e non è assolutamente semplice.

Però io credo che poi tutto sia migliorabile e diciamo che Conte nel suo DNA ha che non si accontenta mai e ha sempre dimostrato che, di fronte alle problematiche, ha trovato sempre la soluzione.

Bilancio stagionale? È ovvio che stiamo parlando di una squadra che è stata, a mio avviso, migliorata rispetto al recente passato, rispetto a quella squadra che ha vinto il campionato.

Perché sono arrivati anche altri giocatori che danno profondità nella rosa, nella qualità. Però poi c’è anche da considerare quello che è accaduto e non va dimenticato. Adesso non andiamo a trovare le cause perché non è il nostro mestiere indagare, non essendo parte interessata o diretta di quella che è stata la gestione della stagione.

Io credo che, al netto di questo, quanto accaduto, il Napoli ha fatto un capolavoro e trovarsi oggi nella seconda posizione e poter arrivare dal secondo dopo tutto quello che è accaduto, io trovo sia una stagione altamente positiva.

Poi è ovvio che, se ci fermiamo su quello che è la struttura nella sua interezza della squadra, poteva competere fino alla fine, ma se avesse avuto tutti gli effettivi.

Se ricordiamo quel periodo in cui il Napoli ha dovuto affrontare le tre competizioni sempre con gli stessi uomini, senza avere la possibilità di cambiarli, non tra una partita e l’altra, ma anche modificando la strategia di gara all’interno della partita stessa, non era assolutamente semplice.

Per questo io dico che è stato fatto un piccolo capolavoro.

Come arriva la Lazio? Maurizio Sarri è lo stesso, non ha la stessa qualità di quei giocatori. Quindi l’allenatore, al di là degli strumenti che mette a disposizione alla propria squadra, poi quello che fa la differenza io dico sempre che è la qualità della squadra. Lui ha una qualità diversa rispetto a Napoli e rispetto alla Juve. Questo è un dato oggettivo. Se all’interno di una squadra come quella della Lazio, dove di per sé ha una qualità inferiore rispetto a quelle che stanno davanti, ci si mette anche l’assenza per infortunio o squalifica, e quindi va ancora a diminuire il valore tecnico della squadra, diventa difficile per chiunque e diventa difficile anche per Maurizio Sarri".