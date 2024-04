Dramma nel calcio, malore in campo: è morto in ospedale

Brutte notizie per il mondo del calcio che piange una giovane scomparsa di 25 anni. Morto un giocatore dopo un malore in campo, è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

Lutto nel calcio, è morto dopo un malore in campo

Ultime notizie - Arriva il triste e ufficiale annuncio riguardo la morte di Mattia Giani, giovane calciatore di 25 anni del Castelfiorentino United, squadra di Eccellenza Toscana, che ieri aveva accusato un malore in campo nel corso della partita contro il Lanciotto Campi.

Mattia Giani è morto in ospedale dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo l'infarto in campo. Il giocatore di 25 anni del Castelfiorentino, stando a quanto riportato da Il Tirreno si è accasciato in campo dopo aver accusato un malore. L'accaduto al minuto 15, poi il match è stato sospeso, ma per lui non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi.