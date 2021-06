Calcio Napoli - Una prestazione straordinaria quella che sta disputando questa sera in Italia-Repubblica Ceca Lorenzo Insigne, che dopo il gol per il 3-0 ha continuato a dare spettacolo. Suo anche l'assist al bacio per il poker calato da Domenico Berardi, messo a tu per tu con il portiere avversario da un passaggio illuminante del numero 10 della Nazionale.

Clicca sul video in allegato