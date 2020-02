Diritti tv Champions, si entra nel vivo: Sky non vuole fare follie, ci sono Dazn e un'altra emittente inedita

Ultime notizie calcio Napoli. Entra nel vivo la partita per l’assegnazione dei diritti audiovisivi della Champions League in Italia relativi al triennio 2021-2024 con la Uefa che vorrebbe finalizzare la vendita tra febbraio e marzo. Secondo quanto riportato da ItaliaOggi il gruppo Sky Italia sarà certamente della partita. Ma senza fare pazzie, poiché ha già dimostrato in passato di poter fare a meno della Champions League (ai tempi di Mediaset Premium) senza subire alcun contraccolpo. Peraltro, osserva ItaliaOggi, a voler guardare quanto accaduto nel Regno Unito e in Germania, Sky non considera la Champions league di calcio come un evento fondamentale: non la trasmette più nel Regno Unito dal 2015, e pure in Germania, dopo molti anni, ha preferito privarsene dal 2021 per tenere sotto controllo i conti.