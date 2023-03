DIRETTA VIDEO - Qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra al Maradona: pre-partita e live reaction su CalcioNapoli24 Tv

Italia Inghilterra Tv - Italia Inghilterra Nazionale, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Si gioca questa sera, allo stadio Diego Armando Maradona la prima gara di qualificazione all'Europeo 2024 che si giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. La Nazionale allenata da Roberto Mancini affronterà la nazionale inglese, che ha già battuto nella finale di Euro 2020, quando gli azzurri diventarono campioni d'Europa.

La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Italia Inghilterra 2023: in diretta su Calcio Napoli 24

Italia Inghilterra 2023 Euro 2024 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.