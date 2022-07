Deulofeu vicino al Napoli, lo spagnolo parte titolare in amichevole con l'Udinese

Calciomercato Napoli. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa Deulofeu-Napoli. Nonostante le smentite, l'attaccante dell'Udinese è vicino agli azzurri ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet ed è in attesa.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli, lo spagnolo titolare in amichevole Udinese

Intanto Deulofeu è stato schierato come titolare in amichevole contro l'Union Berlino da mister Andrea Sottil. Queste le formazioni ufficiali:

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jeackel, Knoche, Heintz; Ryerson, Schafer, Khedira, Haberer, Giesselmann; Becker, Siebatcheu. A disposizione: Busk, Oztunali, Maciejewski, Skarke, Dehl, Kemlein. All. Fischer.

Udinese (3-5-1-1): Padelli; Becao, Nuytinck, Benkovic; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Piana, Abankwah, Guessand, Cocetta, Ebosele, Lovric, Molina, Battistella, Jajalo, Nestorovski, Pafundi, Palumbo, Success. All. Sottil.