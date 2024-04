Quanto guadagna Demme al giorno dal Napoli per andare al mare a Ischia?

Diego Demme è stato messo fuori rosa dal Napoli e per questo motivo non sarà utilizzabile fino al termine della stagione. La scelta del club a gennaio che però paga ancora fino alla fine del suo contratto (30 giugno 2024) il centrocampista.

Stipendio Demme, quanto guadagna mentre non gioca?

Il Napoli paga Demme 7000 euro al giorno per andare al mare a Ischia mentre, intanto, i suoi compagni di squadra giocano Napoli-Frosinone. Si gode quello che ora è il suo tempo libero Diego Demme che è stato messo fuori rosa dal Napoli lo scorso gennaio. Non convocabile in Serie A ha quindi deciso di passare lo scorso weekend a mare godendosi la splendida isola di Ischia, come testimoniano i suoi social.

Lo stipendio di Demme a Napoli è di 2,5 milioni netti all'anno, il che significa poco meno di 7000 euro al giorno per non giocare e restare a godersi le sue giornate al mare in giro per Napoli e dintorni. Sui social, intanto, la maggior parte dei tifosi hanno commentato le foto e i video di Demme con un 'Bravo Diego, fai bene'.