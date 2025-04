De Maggio: "Conte ha già vinto: Settimana Santa dolcissima con Orsolini all'ora della Pastiera"

Il giornalista Valter De Maggio è stato ospite di Pressing, sulle reti Mediaset, ed ha commentato la sconfitta dell'Inter che ha riportato il Napoli in testa alla classifica. "Ieri il Napoli ha fatto fatica soprattutto nel primo tempo. Poi Conte l'ha un po' ridisegnata con gli ingressi di Anguissa e Raspadori. Mi è sembrata una squadra che avvertiva la pressione di dover vincere a ogni costo e alla fine l'ha portata a casa. Per il Napoli è stata una Settimana Santa dolcissima e il gol di Orsolini ieri è arrivata all'ora della Pastiera. Non è scontato che il Napoli sia lì a lottare per lo scudetto, non era preventivabile e Conte ha ragione: stanno facendo qualcosa di fantastico. Conte è arrivato qui per ricostruire. Secondo me Conte ha già vinto, ha preso una squadra decima e l'ha portata in Champions League. Al suo posto un altro allenatore non sarebbe primo in classifica".