De Laurentiis porta tutto il Napoli a cena dopo la vittoria contro la Roma: i dettagli

Cena Napoli - Altra serata di festa in casa Napoli. Dopo la vittoria contro la Roma per 2-1, Aurelio De Laurentiis ha deciso di portare tutta la squadra a cena fuori. La cena si è tenuta a Maddaloni, alla nota Braceria La Baita, che ha riservato tutta la struttura solo per la squadra azzurra. Tre i primi ad arrivare Luciano Spalletti con la sua panda, poi i giocatori e Aurelio De Laurentiis a bordo del suo van che domenica sera è stato travolto dall'affetto dei tifosi.

Clima sereno e tanta voglia di rendere questo gruppo ancora più compatto, tutti uniti verso un unico obiettivo: vincere lo scudetto.