Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la tribuna d’onore dello stadio Carlo Castellani di Empoli, ma non ha lasciato la struttura: essendoci negli spogliatoi sale con i televisori sintonizzati sul match, ha visto il secondo tempo in una saletta dedicata ai dirigenti. Al termine del match, ovviamente, ha lasciato la struttura. Ma il secondo tempo l’ha visto in una saletta a parte e non in tribuna.