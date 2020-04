Dalla Spagna - UEFA ed ECA d'accordo: campionati a luglio e coppe ad agosto

Uefa ed Eca sono sempre al lavoro per discutere sulle modalità e sui tempi di recupero della stagione 2019/20: i due organi, secondo quanto raccolto dagli spagnoli di Cadena SER, starebbero pensando di far concludere i campionati nazionali a luglio e le coppe (Champions ed Europa League) ad agosto. Da non escludere le partite a porte chiuse per evitare dei nuovi contagi da Coronavirus né le gare secche su campi neutri. In questo modo i giocatori potrebbero godere di 21 giorni di vacanza tra gli ultimi di agosto e l’inizio di settembre prima di iniziare la nuova stagione a metà settembre. Si tratta solamente di alcune ipotesi perché la tabella di marcia verrà stilata quando si avrà una situazione molto più chiara sull’evoluzione della pandemia.