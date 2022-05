Il Napoli è su Armando Broja per la prossima sessione di calciomercato. Anche la BBC riporta l'interesse degli azzurri per il giovane attaccante attualmente in prestito dal Chelsea al Southampton.

Armando Broja

Broja obiettivo se parte Osimhen

In stagione, è stato autore di 9 reti e 5 assist in 36 presenze stagionali ed è al momento uno dei primi nomi per il dopo Osimhen.