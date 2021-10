Dal cambio agente al doppio sogno Napoli e Nazionale: il Politano 2.0 è iniziato

Napoli calcio - Politano ha cambiato agente scegliendo di affidarsi all'agenzia di Mario Giuffredi che tra l'altro ha anche altri calciatori in forza al Napoli come Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. La decisione del classe 1993 di rompere con il passato recente è dettata soprattutto dal fatto che è alla ricerca di nuovi stimoli che possano portarlo a traguardi sempre più alti per la sua carriera. La delusione per non aver partecipato all'ultimo Europeo è stata forte per Matteo il quale però non ha alcuna intenzione di abbandonare quel sogno chiamato Qatar 2022. Per carità, non la vive come una ossessione sia chiaro. Come tutti spera di poter vestire la maglia della Nazionale ma nella sua mente la priorità resta vincere con la maglia del Napoli cercando di migliorare il suo score personale.

Imprescindibile per Gattuso prima e Spalletti poi

Matteo è diventato certamente una pedina chiave per il Napoli che punta molto sulle qualità tecniche di questo ragazzo prelevato dall'Inter qualche stagione fa. L'operazione venne messa a segno nel mercato di gennaio con una formula più che vantaggiosa per le casse societarie della società presieduta dal presidente Aurelio De Laurentiis il quale si trova in casa uno dei calciatori italiani più importanti e redditizi sulla fronte offensivo. Prima con Gattuso ed adesso sotto la gestione Spalletti, Politano sembra essere giunto alla maturazione completa sotto tantissimi punti di vista mostrando una varietà di colpi che prima aveva difficoltà a mostrare.

Lo score

Nella passata stagione, l'ala sinistra ha chiuso con 12 reti stagionali in 50 partite (37 Serie A, 8 Europa League, 4 Coppa Italia e 1 Supercoppa) risultando uno dei calciatori più prolifici della rosa. Nella sua testa c'è dunque la ferma volontà di consacrarsi a livello nazionale ed internazionale per diventare uno dei migliori nel ruolo. Insomma, il Politano 2.0 è iniziato.