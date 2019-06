Dal Brasile - Emergenza a centrocampo, Allan verso una maglia da titolare nell'esordio dei verdeoro in Copa America

La Coppa America si avvicina e tra le principali candidate per la vittoria finale non si può non annoverare anche il Brasile di Tite. L'esordio della compagine verdeoro sarà contro la Bolivia e Tite deve fare i conti con diversi acciaccati, soprattutto nella zona mediana.

Copa America, Allan titolare all'esordio

Non ci sarà, infatti, Arthur, mentre Fernandinho ed Allan si contendono una maglia, con il numero 5 del Napoli che è in vantaggio per partire dal primo minuto. A riportare la notizia è GloboEsporte e se dovesse essere confermata sarebbe certamente una spinta emotiva impressionante per il centrocampista che ha sudato e faticato tantissimo per raggiungere questo traguardo.

