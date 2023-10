Lacrimogeni e scontri al mercato con tifosi del Verona: bloccati ed identificati 100 ultrà del Napoli | VIDEO

Notizie calcio. Si scalda il pre partita di Verona-Napoli, gara sempre molto sentita dalle due tifoserie. La trasferta è libera per i tifosi campani con tessera del tifoso, ma la tensione resta altissima per le forze dell'ordine.

Verona-Napoli, tensione tra i tifosi

Come riportato dai colleghi de L'Arena, un centinaio di ultrà del Napoli, arrivati stamattina Porta Nuova, dopo alcune intemperanze e scontri verbali sono stati bloccati e identificati dalla polizia che ha registrato anche contatti tra tifosi napoletani e veronesi in zona Fiera (a circa 3km dallo stadio). Infatti gli ultrà sono arrivati in zona Bentegodi fin dalle 10.30 del mattino, lanciando fumogeni colorati in mezzo alla gente che era arrivata a fare acquisti al mercato del sabato attorno al Bentegodi. Scontri tra ultras Napoli e ultras Verona nei pressi del parcheggio della Curva Nord dello stadio, con lancio di alcune bombe carta. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa sono state costrette ad intervenire con la forza, facendo anche uso di lacrimogeni.

La situazione si è normalizzata in una ventina di minuti. Sul posto questura e Polizia Locale che ha identificato diversi ultras napoletani per poi portarli in Questura: alcune posizioni sono al vaglio.