Da Torino: "Caro Sarri, le coppe hanno un valore diverso rispetto alle promozioni: alla Juve conta solo vincere"

Ultimissime Napoli - Il portale bianconero TuttoJuve scrive: "Maurizio Sarri sembra rimanerci male, quando gli chiedono del suo palmares un po’ povero di titoli in Italia. È vero che ha fatto diverse promozioni, ma le coppe sono qualcosa di diverso ed hanno anche un valore differente. La vittoria alla Juventus, non è importante, è l’unica cosa che conta ed il discorso vale anche per Maurizio Sarri. Quando si firma per la Juventus si sa qual è il percorso. Si entra in un vortice di elogi, ma anche forti critiche perché ogni gesto, parola, viene analizzato in modo maniacale. Anche stasera sarà così, si analizzerà il risultato finale e poi si tireranno le somme. Chi vince alla fine fa la storia ed ha sempre ragione, sarà così anche questa volta"