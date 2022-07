Giuseppe Ambrosino ha fatto gol al suo esordio in maglia azzurra nel primo test amichevole del Napoli a Dimaro. Probabilmente il Napoli lo girerà in prestito per dargli modo di giocare e crescere e l'esperto di mercato Nicolò Schira scrive su Twitter:

Giuseppe Ambrosino

Ambrosino piace alla Spal

"La SPAL ha chiesto al Napoli il prestito del gioiellino Giuseppe Ambrosino". Ricordiamo che proprio nella giornata di ieri De Laurentiis ha incontrato il presidente degli spallini.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli