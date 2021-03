Cagliari-Juventus - Entrata killer di Ronaldo su Cragno: solo giallo per l'attaccante bianconero [VIDEO]

Ultimissime notizie. A dir poco allucinante quanto è successo oggi durante Cagliari-Juventus di Serie A. L'arbitro Calvarese ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Cristiano Ronaldo, per un fallo che meritava nettamente l'espulsione diretta. Un vero e proprio calcio in faccia a Cragno, il portiere del Cagliari. Guarda il video in fondo alla pagina.

Dopo il fallo graziato, Ronaldo ha segnato subito altri due gol. Di fatto, l'errore arbitrale di Calvarese ha falsato il risultato finale. Ronaldo andava espulso.

Fallo cristiano ronaldo

Cristiano Ronaldo, calcio in faccia a Cragno

Intervento a dir poco sprovveduto di Ronaldo su Cragno in uscita punito solo con un giallo da Calvarese. L'attaccante della Juventus salta con la gamba alta per anticipare il portiere del Cagliari ma lo prende con i tacchetti in piena faccia. Un entrataccia che potrebbe essere da rosso vista la pericolosità e il taglio al mento per l'estremo difensore sardo che è rimasto per parecchio tempo a terra.

Cragno colpito da Ronaldo, Cagliari-Juve

