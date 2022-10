Cremonese-Napoli, i convocati di Spalletti: ancora out Osimhen, ci sono Zielinski e Kvaratskhelia | FOTO

Notizie Napoli calcio. Mister Luciano Spalletti ha annunciato i convocati per Cremonese-Napoli, gara in programma domani alle ore 18 allo stadio "Zini". Ancora out Osimhen che prosegue nel suo recupero, mentre sono regolarmente in elenco Kvaratskhelia e Zielinski.

Convocati Cremonese Napoli

Cremonese-Napoli convocati Spalletti

Di seguito la lista completa dei convocati di Spalletti per Cremonese-Napoli: