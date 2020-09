Notizie Covid - "La curva epidemica si sta alzando e così anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva. E i malati di Covid-19 che vengono ricoverati in questi reparti non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile". A lanciare l'allarme è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani. "Non ci convince quanto detto da alcuni che il virus sia diventato meno aggressivo", aggiunge.