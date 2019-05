CorSera - Superlega dal 2024, nel 2021 parte l'Europa League 2: Milan e Inter tagliate fuori! I dettagli

La Super Champions stravolgerà il calcio. Non solo perché sarà di fatto una Superlega per i club più ricchi, ma perché dividerà l’Europa in quattro grandi aree geografiche, ricalcando il modello degli sport americani. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, su suggerimento dell’Eca (l’associazione dei top club europei), due settimane fa la Uefa ha presentato all’European Leagues (rappresentante delle leghe) un piano di riforma delle coppe. L’Uefa, guidata da Aleksander Ceferin, venerdì scorso ha convocato a Budapest le 55 federazioni rassicurandole: le coppe non si giocheranno nel weekend, il sistema non sarà chiuso. Una campagna mediatica. Nei fatti sarà così e rischiano di essere tagliati fuori dal sistema anche top club italiani, come Inter e Milan.

Superlega - la situazione