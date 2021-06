CorrSera - Caso Salernitana, oggi Lotito ha l'ultimo giorno per vendere! Due le soluzioni

Serie A- Caso Salernitana, la neopromossa rischia anche l’esclusione dal campionato a causa di Claudio Lotito che è già presidente della Lazio. Arrivano le ultime notizie dal Corriere della sera riguardo la situazione che dovrebbe risolversi entro e non oltre oggi con la cessione della Salernitana.

Il regolamento è chiaro: se si è proprietari di un club, non se ne può avere un altro nello stesso campionato (e non hanno diritto a possederlo nemmeno i parenti, fino al quarto grado). Lotito ha la Lazio e la Salernitana, che appartiene per metà al figlio Enrico e per metà al cognato Mezzaroma. Il 10 maggio, quando la squadra campana è stata promossa in A, il conflitto è emerso in tutta la sua evidenza. Il presidente federale Gravina, pur ribadendo una linea intransigente (anche la Uefa monitora la situazione), ha procrastinato un po’ i tempi e ha concesso fino al 25 giugno, quindi oggi, per risolvere la questione. Ma in modo chiaro e trasparente.