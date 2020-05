Coronavirus, vaccino italiano neutralizza il virus sui topi! Sperimentazione sull'uomo dopo l’estate a Napoli con Ascierto

Notizie Coronavirus - L'Italia continua la sua lotta contro il Coronavirus. Intanto, durante l'emergenza Covid 19, arrivano notizie positive. Come annunciato da Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore della Takis di Pomezia, un'azienda che lavora per un siero efficace che possa proteggere dal Covid-19, i primi test sui topi sono stati eseguiti. E sono arrivate ottime notizie. Ora si attendono altre settimane di conferma e dopo l'estate si partirà con la sperimentazione sull'uomo! Si inizierà da Napoli.

Coronavirus, vaccino dopo l'estate per l'uomo. Ok sui topi

Luigi Aurisicchio porta buone notizie alla popolazione italiana e mondiale. Il fondatore e amministratore della Takis di Pomezia ha spiegato che i test sul plasma dei topi sono stati eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani di Roma. Intanto, è confermato, per la prima volta al mondo c'è un candidato vaccino contro il coronavirus, che ha neutralizzato il virus nelle cellule dei topi. Queste le parole di Luigi Aurisicchio che annuncia i test sull'uomo dopo l'estate:

“Grazie alle competenze dello Spallanzani, per quanto ne sappiamo, siamo i primi al mondo ad aver dimostrato la neutralizzazione del coronavirus da parte di un vaccino. Ci aspettiamo che questo accada anche nell’uomo. I test sull’uomo sono previsti comunque dopo l’estate. Vogliamo farli a Napoli, con il gruppo dell’oncologo Paolo Ascierto. Nel giro di due settimane avremo altri risultati, frutto dello studio che si chiude oggi a Castel Romano. Un’azienda austriaca produrrà poi il vaccino su larga scala per avviare lo studio sull’uomo dopo l’estate. Ma la nostra speranza è quella di accedere al mega-finanziamento europeo mirato proprio allo sviluppo di un vaccino. E di riuscire a svilupparlo in Italia”.