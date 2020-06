Coronavirus, scatta la fase 3: via libera a teatri, cinema e discoteche. Ecco tutte le regole

Notizie - Da lunedì prossimo (a meno che i dati aggiornati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità non consiglino lo stop, ma fino ad ora la curva discendente del virus è incoraggiante) in Italia riapre praticamente tutto: dal 15 giugno i bambini entreranno nei centri estivi, si tornerà a cinema, teatro e negli spazi culturali per piccoli incontri, riprenderanno anche convegni e discoteche. Il tutto con nuove linee guida che sono state approvate ieri dalla Conferenza Stato Regioni e che verranno allegate al Dpcm che disciplina la Fase 3.



Cinema e teatri

Un massimo di duecento spettatori al chiuso, mille all'aperto e mascherine per il pubblico, per gli operatori che organizzano l'accesso del pubblico e per gli artisti. Sono le misure previste dal decreto governativo del 17 maggio per la ripresa da lunedì 15 giugno di sale teatrali, cinematografiche e da concerto. Regole che molti locali, al chiuso, considerano troppo penalizzanti per azzardare una riapertura nella stagione estiva preferendo rimanere chiusi e ricominciare solo a settembre.