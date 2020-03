Coronavirus, primo caso nei Dilettanti: contagiato Rivetti, ex giovanili del Napoli

Ultime calcio Napoli - Il primo caso di coronavirus accertato nel campionato dilettantistico di calcio in Campania è ad Acerra, dove il capitano della squadra locale, Raffaele Rivetti, ex calciatore delle giovanili del Napoli, è risultato positivo al tampone. Lo stesso club ne ha dato notizia con un comunicato:

«La ASD Polisportiva Acerrana 1926 informa che il calciatore, nonchè capitano, Raffaele Rivetti, è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al coronavirus. Raffaele da Domenica 22 Marzo è in quarantena presso la struttura sanitaria di Sant’Anastasia dove lavora e dove è stato infettato. Sta bene ed è asintomatico. Negli ultimi 20 giorni non ha avuto contatti con nessun calciatore e nostro tesserato. Gli unici contatti sono stati con la sua famiglia che sta bene ed è stata messa in quarantena. La società augura al suo capitano una presta guarigione. Forza Capitano! Supererai anche questa battaglia!»