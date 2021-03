Coronavirus, possibili nuove restrizioni: lockdown nel weekend, scuole chiuse in tutta Italia e coprifuoco anticipato

Ultime notizie - La diffusione del Coronavirus e la crescita costante dei dati preoccupa seriamente il Governo che ora, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, starebbe studiando nuove restrizioni. Per oggi pomeriggio il premier Draghi ha convocato la cabina di regia politica. Vista l'assenza del Presidente del Consiglio, la palla passerà ai ministri Speranza, Gelmini, Giorgetti, Patuanelli, Franceschini e Bonetti e al sottosegretario Garofoli fare il punto con gli esperti del Cts e con il commissario all’emergenza. L'obiettivo è studiare l'andamento della curva dei contagi e valutare se servono o meno nuove misure restrittive. Si sta facendo spazio l'idea di anticipare il coprifuoco (attualmente in vigore dalle 22 alle 5) di due o tre ore, al pari di quella di un lockdown nel fine settimana. L'altra idea alla quale si sta pensando è quella di chiudere i negozi nelle Regioni in cui sono chiuse anche le scuole. Alcuni governatori, in conclusione, spingono per l'ipotesi più estrema, vale a dire quella di chiudere in tutta Italia le scuole. Le restrizioni in questione, eventualmente, potrebbero entrare in vigore già nella giornata di venerdì.