Coronavirus, morto il noto avvocato Enrico Tuccillo: era un grande tifoso del Napoli

Notizie Calcio Napoli - Una brutta notizia nel giorno di Pasqua. Ci lascia l'avvocato Enrico Tuccillo, noto professionista e grande tifoso del Napoli. Da qualche settimana combatteva contro il Coronavirus. Aveva 78 anni.

Lo riferisce il collega Paolo Chiariello attraverso quotidiano Juorno.it. Ecco quanto si legge:

Quel nemico subdolo, invisibile che non vedi e non sai combattere l’ha portato via ai suoi figli, alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi estimatori, alle migliaia di persone che a Napoli e in ogni parte d’Italia e del mondo gli hanno sempre voluto bene. Perché l’avvocato Enrico Tuccillo era un uomo di bene, una persona perbene, un napoletano colto, un insigne giurista, un principe del foro. Non un “principe” a chiacchiere. No, lui maneggiava il diritto con cura, lo usava per proteggere i più deboli, per curare le ferite di chi sbagliava, per aiutare la giustizia a fare il suo corso con autorevolezza senza autoritarismi. Nella sua vita di avvocato Enrico Tuccillo ha difeso gli ultimi e i potentissimi.