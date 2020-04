Coronavirus, l'Abbott vince il bando: da 4 maggio partiranno i test sierologici

Ultime notizie - Può essere arrivata la svolta nella lotta al Coronavirus. La Abbott, infatti, nota azienda americana, ha vinto la gara per la fornitura di 150mila test sierologici da effettuare, però, su un campione della popolazione italiana. Ad annunciare la cosa attraverso il classico decreto è stato il sito del Commissario straordinario. Si tratta di uno strumento che servirà per una più realistica radiografia dell'Italia colpita dal Covid-19. Partiranno il prossimo 4 maggio a livello nazionale, su un primo campione di 150mila persone, le analisi sul sangue per definire se una persona è stata contagiata, anche inconsapevolmente. A riportare la notizia è il sito dell'Ansa.

Coronavirus test sierologici