Coronavirus, il calcio si ferma in Argentina: ufficiale la sospensione della stagione

Ultime notizie calcio - La notizia era nell'aria già da diversi giorni ed ora è diventata ufficiale: il calcio in Argentina si ferma a causa del Coronavirus. A comunicare la notizia, con una nota ufficiale, l'AFA (federazione argentina), che ha annunciato la sospensione definitiva di tutte le attività calcistiche, a partire dalla Primera División, fino ad arrivare a tutti gli altri tornei, vale a dire Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D e Federal A. Questo uno dei motivi principali dietro questa decisione, come si legge sul comunicato:

"Al momento non c’è alcun indizio che possa permetterci di ipotizzare con certezza una data in cui gli enti governativi corrispondenti abilitino lo sviluppo di competizioni sportive con affluenza di pubblico, condizione indispensabile affinché l’Afa possa riprendere la programmazione delle sue competizioni”

Erano già state bloccate le retrocessioni con buona pace di Diego Armando Maradona e del suo Gimnasia La Plata, che dunque resta nella massima categoria del calcio argentino.