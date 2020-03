Coronavirus, Germania: il Borussia Dortmund torna ad allenarsi, si parte in piccoli gruppi

Notizie calcio - Coronavirus Germania, il Borussia Dortmund riprende gli allenamenti. Da domani, infatti, il club tornerà ad allenarsi. Per evitare rischi contagi da Coronavirus, si inizierà a lavorare in gruppi da due per lavorare sul fisico. L'ex Juve Emre Can ha commentato: "Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la competizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che è necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene".