Coronavirus, de Magistris contro De Luca: "Basta fare il teatrino, non c'è chiarezza! La colpa è dei tagli alla sanità non delle zeppole di San Giuseppe. La gente continua a morire in casa"

Notizie Napoli - Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Fuori dal Comune'. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Coronavirus Campania, de Magistris contro De Luca

"De Luca aveva parlato del picco ad aprile, ora ha spostato a maggio. Non c'è chiarezza, il cittadino vuole sapere perché è stata smantellata la sanità pubblica nella nostra Regione che sta facendo un lavoro incredibile senza le armi necessarie. Mancano mascherine e tanto altro per la lotta al Coronavirus. Abbiamo iniziato con poco più di 300 posti letto di terapia intensiva in tutta la Regione di 6 milioni di abitanti. Serve chiarezza al cittadino che sta facendo un lavoro incredibile, si stanno comportando tutti come dei gran soldati. E' triste vedere i botta e risposta distanza tra Conte e De Luca sulle passeggiate con i bambini, cibo da asporto ecc. 1500 posti letto erano programmati per la Regione e invece non ci sono, sarebbe stato tutto più semplice. Invece si fa il teatrino la zeppola di San Giuseppe, si accusano quelle persone del contagio. I lanciafiamme? Si ci servono, anzi usate la fiamma ossidrica e costruite posti letto. Basta staccare la spina e decidere se deve vivere o morire uno di 40 o 80 anni. Gente è morta in casa perché non è arrivata in Ospedale a causa dei tagli fatti dalla Regione in questi anni alla sanità. La Campania è la Regione con meno tamponi effettuati. Questo prolungherà i tempi perché la gente sa di essere malata e non viene messa in isolamento. E grave che non si sia messo su un luogo per i positivi con sintomi lievi, assurdo mandarli a casa e mettere a rischio le loro famiglie".