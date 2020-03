Coronavirus, cambia l'esame di maturità: l'annuncio della ministra Azzolina

Nessuna certezza sulla riapertura delle scuole e qualche modifica alla prova di Maturità. Il Ministro dell'Istruzione Azzolina ha riferito in Senato che come riportato da GianlucaDiMarzio.com ha annunciato: "Le videolezioni sono una scelta obbligata, non abbiamo alternative. Torneremo quando sarà possibile: l'anno scolastico sarà comunque salvo in deroga al limite dei 200 giorni minimi. Maturità? Voglio proporre una commissione composta da tutti membri interni, ma con un presidente di commissione esterno, per garantire l'imparzialità".