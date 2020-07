Coronavirus, bonus vacanze: limite contanti e superbonus, le ultime

Ultime Coronavirus - Importanti novità per i contribuenti italiani. Dal bonus vacanze, fino allo sconto fiscale per le ristrutturazioni, scattano da oggi, 1 luglio, alcune delle misure messe in campo dal governo per aiutare l'economia a rialzarsi dopo l'emergenza coronavirus. E scatta oggi anche il taglio del cuneo fiscale - che porterà dei vantaggi per circa 16 milioni di contribuenti che si trovano nella fascia di reddito tra gli 8.174 e i 40.000 euro - e l'abbassamento della soglia massima per i pagamenti in contanti.

